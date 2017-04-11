В Киеве возбудили уголовное дело по факту ночного взрыва

На Украине правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва, который прогремел на Владимирской улице минувшей ночью. В полиции сообщили, что обнаружено деформированное взрывное устройство. Взорвано оно было у офисного здания. Повреждены здания и автомобили. Информации о пострадавших нет.

— На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. Во время обследования территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы, — говорится в сообщении полиции Киева.