Сын Трампа подтвердил, что его сестра повлияла на решение об ударе по Сирии

Он отметил, что она, как мать, "была убита горем", узнав о химической атаке в Идлибе, а потому решила воспользоваться своим влиянием.

Второй сын американского президента Эрик Трамп подтвердил слухи о том, что его сестра Иванка повлияла на решение президента Дональда Трампа ударить по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Об этом сообщает Telegraph.

— Иванка была убита горем и возмущена жестокостью химической атаки в Сирии. Она — мать троих детей, и у неё есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать. Но он всё обдумал, он практичный человек, не импульсивный, — сказал Эрик Трамп журналистам.

После удара по сирийской авиабазе Иванка Трампа писала, что гордится решением отца. Сам Эрик Трамп также высказал своё мнение по поводу произошедшего.

— Это было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп. — Прим. ред.) ответил на это таким образом, — заявил Эрик.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля США ударили 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат в Хомсе. Представители США свои действия мотивировали тем, что с данного аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб, не имея при этом никаких доказательств.