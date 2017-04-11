В Москве бомж украл очки Versace и две бутылки вина Chateau Mouton

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В Москве бомж украл очки Versace и две бутылки вина Chateau Mouton

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Фото: ©flickr.com

Инцидент произошёл в столичной поликлинике на Елецкой улице. Пока пациент Вячеслав П. проходил лечение, бомж украл у него сумку, в которой находились солнечные очки "Версаче", две бутылки вина за 80 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей наличными.

Гламурный бомж украл у москвича солнечные очки "Версаче", две бутылки вина за 80 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей наличными

Мужчина также прихватил шорты, футболку и теннисную ракетку мужчины. Примечательно, что украденные бутылки оказались вином марки Chateau Mouton Rothschild, каждая из которых стоит минимум 40 тысяч рублей.

Злоумышленник уже обнаружен и задержан, он полностью признался в содеянном.

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