УЭБиПК провело обыски в храме в Москве

Сотрудники ОБЭП провели следственные действия в церкви Святой Великомученицы Екатерины на Большой Ордынке.

Поводом для проверки стала информация о незаконной сдаче в аренду служебных помещений храма сторонним организациям.

Сотрудники полиции прибыли в здание подворья и осмотрели территорию. При входе в церковь была обнаружена сторожка, которая используется под продажу авиабилетов.

Как пояснили служители, храм Екатерины является американским представительством Православной церкви в Москве. Настоятель Александр, который скончался несколько месяцев назад, постоянно летал в Америку и Канаду по делам службы. При нём и появилась на территории храма лавка с авиабилетами.

Храм Великомученицы Екатерины на Всполье — православный храм Москворецкого благочиния Московской епархии. Подворье Православной церкви в Америке.