Число пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 90 человек

По последним данным, пятеро из них находятся в крайне тяжёлом состоянии в больницах Северной столицы.

В медицинские учреждения за минувшие сутки обратилось ещё два человека, пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Таким образом, число получивших травмы в результате теракта увеличилось до 90 человек.

Пятеро из них остаются в крайне тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 14 человек. Один из них — сам террорист, который пронёс взрывчатку в вагон метро. По имеющимся данным, он сам собрал взрывное устройство.