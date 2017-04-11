Число пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 90 человек

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Число пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 90 человек

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

По последним данным, пятеро из них находятся в крайне тяжёлом состоянии в больницах Северной столицы.

В медицинские учреждения за минувшие сутки обратилось ещё два человека, пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Таким образом, число получивших травмы в результате теракта увеличилось до 90 человек.

Пятеро из них остаются в крайне тяжёлом состоянии. За их жизни борются врачи.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 14 человек. Один из них — сам террорист, который пронёс взрывчатку в вагон метро. По имеющимся данным, он сам собрал взрывное устройство.

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