Фийон: Главная задача Парижа — предотвратить войну между США и Россией

При этом кандидат в президенты считает, что страна должна вести независимую внешнюю политику.

Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон рассказал, какой курс во внешней политике он намерен взять в случае победы на выборах. Главной заботой Парижа он видит предотвращение военного конфликта между США и Россией.

В первую очередь я бы сказал, что Франция будет вести независимую внешнюю политику с единственной заботой — избежать войны и направить все усилия на то, чтобы не допустить военного противостояния между США и Россией. Франсуа Фийон, кандидат в президенты США

Главную угрозу для мира в целом французский политик видит в исламском тоталитаризме, который начал охватывать планету во многом, по его мнению, из-за агрессивных действий США на востоке. В том числе из-за военной интервенции в Ираке.

Фийон уверен, что именно Франция может инициировать создание международного альянса с участием России по борьбе с радикальным исламом.