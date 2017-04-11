В Сербии появится памятник жертвам агрессии НАТО. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра и избранного президента страны Александра Вучича.

— Сербия выполнит свои обязательства перед невинными жертвами агрессии в нашей стране. Это наш долг перед ними и показатель нашего ответственного отношения к будущему, — заявил Вучич.

Несмотря на то что с момента трагических событий прошло 18 лет, в сербской столице до сих пор нет единого мемориального комплекса, который бы объединил всех жертв военной операции.

Напомним, действия НАТО против Югославии велись с 24 марта по 10 июня 1999 года. Под ударом оказались как военные, так и гражданские объекты. Точное число погибших мирных жителей до сих пор не установлено. Это приблизительно 2000 человек, среди которых сотни детей.