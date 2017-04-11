В Омске начали проверку факта нападения на бригаду скорой помощи

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В Омске начали проверку факта нападения на бригаду скорой помощи

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В Омской области сотрудники СК РФ начали доследственную проверку информации о том, что в региональном центре мужчина напал на бригаду скорой помощи. По предварительным данным, это случилось ещё 8 апреля.

— Находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель города Омска, присутствовавший при оказании скорой помощи его знакомому, стал оскорблять прибывших на вызов женщин-медиков, врач и фельдшер покинули квартиру и спустились к служебному автомобилю, где на их защиту встал водитель скорой помощи, — отметили в СК РФ.

По данным СМИ, нетрезвый при этом побил водителя скорой помощи.

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