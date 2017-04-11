Власти Тайваня запретили убивать кошек и собак для употребления их в пищу

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Власти Тайваня запретили убивать кошек и собак для употребления их в пищу

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На Тайване власти вынесли официальный запрет на убийство кошек и собак для приготовления из них еды. Об этом сообщает Центральное информагентство страны.

На Тайване ввели запрет на убийство кошек и собак для приготовления из них еды

Кроме того, новая поправка в законе о защите животных гласит, что теперь запрещено не только убивать кошек и собак, но и покупать и продавать их мясо, а также употреблять в пищу продукты, в которых содержатся части этих животных.

Нарушителям закона грозит до двух лет тюрьмы или штраф до 6,5 тысячи долларов.

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