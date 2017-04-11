В Харькове в ходе столкновений у Сбербанка пострадали двое полицейских

Акция протеста у отделения банка прошла накануне. Пострадавших полицейских и одного митингующего после оказания медицинской помощи отпустили домой.

10 апреля группа радикалов из партии "Национальный корпус" установила палатки и заблокировала вход в здание Сбербанка на улице Донец-Захаржевского в Харькове. Информация об инциденте, в котором всего пострадали трое человек, появилась на странице местной полиции в "Фейсбуке".

Всего в столкновениях приняли участие более сотни радикалов. Они высказывали требования, чтобы российские банки прекратили свою работу на Украине.

— Ночью возле банка дежурило 30 сотрудников Главного управления Нацполиции. Благодаря принятым мерам нарушений порядка не произошло. В отношении сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия, был применён слезоточивый газ. Двое полицейских и один участник акции после оказания медицинской помощи отпущены домой, — говорится в сообщении.

По факту нарушений были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 206 ("Противодействие законной хозяйственной деятельности") и по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины.

Отметим, накануне радикалы также зажгли файеры у отделения Сбербанка на Владимирской улице в Киеве.