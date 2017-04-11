Меркель призвала Трампа сотрудничать с Россией по Сирии

Канцлер ФРГ попыталась отговорить американского президента от дальнейших ударов по сирийской армии.

Лидеры Германии и США Ангела Меркель и Дональд Трамп минувшей ночью обсудили последние события на Ближнем Востоке по телефону. Содержание разговора пересказал представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт.

По его словам, Меркель заявила своему коллеге о необходимости урегулирования ситуации в Сирии дипломатическим путём — под эгидой ООН. Также канцлер призвала Трампа к диалогу с Россией в этом вопросе. При этом реакцию США на химатаку в Идлибе Меркель назвала "понятной".

— Канцлер подчеркнула, что после понятной реакции США на ужасающий случай применения химоружия необходимо сделать всё, чтобы продолжить политическое урегулирование под эгидой ООН, — сказал Зайберт журналистам. — При этом сотрудничество с Россией имеет особое значение для запуска переходного политического процесса.

Напомним, ранее Вашингтон сообщил, что готов нанести новые удары по Сирии. Ранее Пентагон выпустил 59 крылатых ракет по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.