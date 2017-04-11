В Казани суд признал банкротом "Татфондбанк"

Арбитражный суд удовлетворил требования Банка России о признании ТФБ несостоятельным из-за долга, который составил 189 миллиардов рублей.

Сегодня в Арбитражном суде Республики Татарстан состоялось рассмотрение дела о признании "Татфондбанка" банкротом.

В роли истца выступил представитель Банка России, который в своём выступлении отметил, что лицензия у банка отозвана в связи с нарушением закона. По подсчётам временной администрации, которая проводила проверку, сумма долгов ТФБ составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка — 27 млрд 784 млн.

Агентство по страхованию вкладов, ЦБ РФ и временная администрация банка оказались единодушны в решении признать ТФБ банкротом.

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