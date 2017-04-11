Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

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Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Основная цель исследования — выявить уровень подготовки учащихся по данному предмету.

Около 60 тысяч школьников 75 регионов РФ поучаствуют в Национальном исследовании качества образования (НИКО) по ОБЖ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследование пройдёт в два дня: 11 апреля — для шестых классов, а 13 апреля — для восьмых общеобразовательных классов и девятых классов, которые учатся по программам военно-патриотической направленности.

Как отметили в пресс-службе, основная цель исследования — выявить уровень подготовки школьников по ОБЖ.

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