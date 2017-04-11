Глава ФСБ призвал усилить контроль на госгранице из-за угрозы новых терактов

По словам Александра Бортникова, в прошлом году в России было предотвращено 16 терактов и раскрыто 46 ячеек незаконных радикальных организаций, вербовавших граждан в свои ряды.

Сегодня в ходе выступления на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что необходимо уделять повышенное внимание укреплению пограничного режима на границе.

Глава ФСБ призвал усилить контроль на госгранице для недопущения новых взрывов. По словам Александра Бортникова, в прошлом году в России было предотвращено 16 терактов Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

В числе мер по усилению контроля Бортников назвал усиленный контроль за пассажиропотоками, наведение порядка в миграционной сфере, вскрытие и пресечение каналов финансирования и ресурсной подпитки терроризма, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Также глава ФСБ призвал принять меры по повышению ответственности должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и бизнес-структур, использующих труд мигрантов.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, который унёс жизни 13 человек. По последним данным, в инциденте пострадало 90 человек.