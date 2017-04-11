Спецслужбы в 2016 году предотвратили 16 терактов с участием граждан стран СНГ

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Спецслужбы в 2016 году предотвратили 16 терактов с участием граждан стран СНГ

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В 2016 году в России было предотвращено 16 терактов. Целью террористов должны были стать такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Тула и Уфа. Такие данные озвучил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, организаторами этих преступлений были выходцы из стран СНГ. Причём большинство из них, по словам директора ФСБ, — трудовые мигранты.

— Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке, — отметил Бортников.

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