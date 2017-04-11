На Украине под памятником Бандере нашли человеческие останки

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На Украине под памятником Бандере нашли человеческие останки

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Фото: ©РИА Новости/Александр Мазуркевич

Скорее всего, люди были похоронены ещё до установки памятника. Рядом была найдена обувь, произведённая в 1849 году.

В тернопольском парке имени Шевченко, неподалёку от памятника украинскому националисту Степану Бандере, строители, менявшие плитку, обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

— По предварительным данным, кости принадлежат двум лицам. По словам следователя Дмитрия Адамовича, человеческие останки находились на глубине тридцати сантиметров от поверхности. Рабочие увидели их, сняв плитку, — приводит издание сообщение пресс-службы ГУ НП области.

Останки извлекли из земли и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Рядом с останками была найдена обувь, произведённая в 1849 году.

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