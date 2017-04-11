Житель Башкирии избил чиновников, заставлявших его жену сделать аборт

Врачи и глава сельсовета уверяют, что здоровье и жизнь беременной женщины находится в опасности.

В башкирском селе Никольское муж 31-летней беременной женщины избил главу сельского поселения с коллегой за то, что чиновницы уговаривали женщину сделать аборт.

К Ирине А. и её супругу Валерию Д. в пятницу днём экстренно выехала ОИППН (Общественная инспекция по профилактике правонарушений несовершеннолетними. — Прим. ред.). Возглавила инспекцию глава администрации сельского поселения Наталья П. Чиновников отправили в дом к беременной, чтобы те уговорили женщину сделать аборт — медики с этой задачей самостоятельно не справились.

Дело в том, что 31-летняя женщина несколько раз обращалась к врачам с кровотечениями, и те поставили ей диагноз "угроза выкидыша" и рекомендовали будущей маме делать аборт. Однако Ирина А. аборт делать отказывалась, несмотря на продолжающиеся кровотечения.

Тогда на дом к беременной и приехала глава сельсовета. Женщина пытались объяснить, что мечта о ребёнке — это прекрасно, но частые кровотечения — это ненормально, и следует выполнить указания врачей и сделать аборт. К уговорам главы села присоединились фельдшер и инспектор ПДН.

— Я ей говорю: "Ирина, раз ты не была, пошли в больницу! У тебя кровотечения. Вдруг ещё больше откроется. И будет угрожать здоровью". И вот на это Валера (муж. — Прим. ред.) отреагировал. Говорит: "Надоели, почему вы ходите к ней, надоели", — рассказывает фельдшер Ольга (имя изменено).

Собственно, после этой фразы супруг беременной — Валерий — и напал на главу сельсовета и начал её душить и бить. Разнимать дерущихся пришлось полицейским. В итоге беременная написала расписку об отказе делать аборт, аргументируя это желанием иметь ребёнка.

Стоит отметить, что у 31-летней женщины уже есть ребёнок — 16-летняя дочь, которая уже как год живёт в детском приюте.