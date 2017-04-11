В Химках раскрыли мошенничество с "серой почтой" на 200 млн рублей

Преступную схему с отправкой неоплаченной корреспонденции обнаружили сотрудники Почты России.

Сотрудники службы безопасности Почты России раскрыли крупную мошенническую схему, по которой действовали преступники в подмосковных Химках, сообщили Лайфу в пресс-службе федерального почтового оператора.

— В результате регулярной отправки двумя компаниями-консолидаторами (посредниками между отправителями и Почтой России) через одно из почтовых отделений значительных объёмов так называемой серой почты (неучтённой, неоплаченной корреспонденции) государству был причинён ущерб в размере около 200 миллионов рублей, — отметили в пресс-службе.

В мошенничестве подозревают представителей двух компаний (ООО "Аргумент", ИП Якимова), а также ответственных должностных лиц почтового отделения и почтамта. Доказательства преступления собирали в течение нескольких месяцев, в результате удалось полностью перекрыть канал незаконного поступления в почтовую сеть значительных объёмов "серой почты".

В пресс-службе Почты России пояснили, что представители компаний, которые предлагали услуги по пересылке рекламы и информационных сообщений (они, по сути, выступали посредниками между рядом небольших фирм и федеральным почтовым оператором), вступили в сговор с работниками отделения связи и почтамта. Мошенники сдавали для пересылки корреспонденцию, при этом оплачивалась всего четверть. Чтобы скрыть преступление, преступники пользовались фальшивыми документами и печатями.

Предполагаемая сумма ущерба, причинённого государству, как сообщили в Почте России, составила около 200 миллионов рублей. Пострадали от действий мошенников и десятки банков и других организаций, чьи письма изъяли как неоплаченные.

Все материалы по делу сотрудники службы безопасности Почты России передали в правоохранительные органы, которые возбудили уголовные дела о причинении имущественного ущерба.

— Ряд должностных лиц Химкинского почтамта уволены. В отношении ИП Якимова и ООО "Аргумент" поданы иски в Арбитражный суд Москвы о взыскании материального ущерба, — добавили в пресс-службе.