В ЛНР обнаружили тайники с оружием диверсионно-террористических групп ВСУ

В схронах было найдено свыше 40 мин различного типа, более 70 гранат и несколько тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники МГБ ЛНР обнаружили тайники, предположительно, украинских ДРГ. Об этом Лайфу сообщили в МГБ ЛНР.

— В схронах, расположенных в одном из дачных кооперативов недалеко от линии фронта, обнаружено и изъято свыше 40 мин различного типа, более 70 гранат и несколько тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, — сообщили в ведомстве.

По данному факту уже организована проверка.

Напомним, ранее спецслужбы ЛНР совместно с сотрудниками МВД раскрыли диверсионную сеть, в состав которой входило несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Задержанные признались в принадлежности к ВСУ и в совершении ряда террористических актов на территориях ЛНР, ДНР и России.