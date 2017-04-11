Биткоины в России могут легализовать в 2018 году

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Биткоины в России могут легализовать в 2018 году

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Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев в интервью изданию Блумберг заявил, что Россия уже в 2018 году может признать биткоины и другие криптовалюты.

Минфин: Россия может признать биткоины и другие криптовалюты уже в 2018 году

— Государство должно знать, кто в каждый момент времени стоит по обе стороны этой финансовой цепочки. Скорее всего, сформируется некий продукт, который займёт свою нишу, — сказал Моисеев.

По мнению замглавы Минфина, биткоины не получат широкого распространения в России.

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