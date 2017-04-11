В Верховной раде потребовали ввести визы для россиян

Этот вопрос в Киеве поднимается не впервые, но каждый раз находятся доводы против такой инициативы.

В Верховную раду лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак внёс вопрос о введении визового режима с Россией. Политик уверен, что отношения со "страной-агрессором", как он называет РФ, нужно ограничить.

— С введением безвизового режима с Европейским союзом остро стоит вопрос введения визового режима с РФ как со страной-агрессором. Это вопрос нацбезопасности и защиты Украины, — сказал Бурбак за заседании.

Этот вопрос уже не в первый раз обсуждается украинскими политиками, но достигнуть единогласия им пока так и не удалось. Так, в декабре 2016 года в МИД страны заявили, что готовы к изменению порядка пересечения границы. Но позже в ведомстве посчитали, что это усложнит жизнь украинских граждан, проживающих в России (таковых почти три миллиона).

Политики Украины не исключают также возможности зеркального ответа Москвы и опасаются полного разрыва дипломатических отношений между странами.