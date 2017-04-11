Посольство РФ в Анкаре уточнит у турецких властей данные о депортации Джалилова

Предположительно, подозреваемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга депортировали из Турции в декабре 2016 года за нарушение сроков пребывания в стране.

Посольство РФ в Анкаре уточняет у турецких правоохранителей информацию о депортации предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова из Турции в конце 2016 года. Соответствующий запрос уже направлен в турецкие компетентные органы.

В настоящее время в посольстве ждут официального разъяснения ситуации и не могут подтвердить или опровергнуть данные о депортации Джалилова (ранее об этом рассказала турецкая газета Yeni Akit).

Агентство Reuters также сообщало, что Джалилов в конце 2015 года покинул Санкт-Петербург и отправился к дяде в турецкую Анталью.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, который унёс жизни 13 человек. По последним данным, в инциденте пострадало 90 человек.