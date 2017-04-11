ЧП произошло в Ростове-на-Дону. Мужчина внезапно налетел на женщину и нанёс ей несколько ударов по голове.

8 апреля 24-летний сотрудник ИФНС России по Ростовской области Владимир А. решил провести вечер в баре, расположенном в здании бывшей табачной фабрики. Однако мужчину туда не пустили, так как он был пьян.

— Мы смотрели по камерам — его долго не пропускали внутрь. И не пустили в итоге именно потому, что он был в таком состоянии: он стоял, покачивался. Никаких конфликтов на входе не было, никаких провокаций не было, — рассказал владелец бара Александр Полоян.

Владимир спокойно покинул бар и ушёл в соседнее заведение. Однако попал под закрытие и отдохнуть там тоже не смог — его попросили уйти. После этого он зашёл в здание табачной фабрики, нашёл там некий арт-объект, похожий на цветок в горшке, и снова спустился в бар — на этот раз к пожарному выходу, который вёл в гардероб.

Мужчина ворвался в помещение и начал избивать оказавшуюся там мать хозяина заведения Александра Полояна, работавшую в тот день в гардеробе. 52-летняя Елена Жукова получила несколько ударов по голове искусственным цветком, в горшке которого вместо земли был тяжёлый кусок цемента.

— Она была в тяжелейшем состоянии в реанимации, черепно-мозговая травма, соответственно, операция на мозге, удаляли гематомы. Сейчас её перевели в стационар. У неё спутанное сознание, санитары рассказывают, что провалы в памяти, но вроде идёт на поправку, — рассказал Александр.

В Ростове-на-Дону налоговый инспектор избил до полусмерти сотрудницу бара искусственным цветком, в котором вместо земли находился кусок цемента

Сейчас делом занимается полиция. Как стало известно из источника в правоохранительных органах, нападавший задержан.

В свою очередь, в налоговой инспекции региона сообщили, что Владимир А. уволился буквально за день до инцидента.

Родные и коллеги Елены надеются, что избившего её мужчину накажут по всей строгости закона.