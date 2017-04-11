В Кремле прокомментировали выводы польской комиссии о трагедии под Смоленском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выводы комиссии, расследующей причины крушения самолёта Леха Качиньского под Смоленском. Эксперты считают, что вина за трагедию лежит на российских диспетчерах, которые якобы сообщили пилотам неверные данные. Кроме того, по утверждению этой комиссии, на борту самолёта мог произойти взрыв, причины которого неизвестны.

Песков заявил, что не знает, на чём основаны выводы экспертов.

— Мы не знаем, чем руководствовалась эта комиссия, на чём она основывала свои выводы, — отметил представитель Кремля. — У следствия есть определённые данные: и записи разговоров на борту, и записи пилотов и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат.

Напомним, самолёт польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.