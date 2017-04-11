Песков отказался комментировать возможное закрытие чартеров в Турцию

В Кремле не комментируют возможность запрета на совершение чартерных авиарейсов в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Это скорее тема правительства и Росавиации, — сказал Песков. — Это не вопрос Кремля.
Напомним, ранее авиакомпании РФ получили сообщение Росавиации о том, что может быть введён запрет на чартерные перевозки в Турцию. Отмечается, что это связано со сложной внутриполитической ситуацией в этой стране.
В АТОР ранее сообщали, что поводом для приостановки рейсов могут стать выборы в Турции.
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