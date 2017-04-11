Песков отказался комментировать возможное закрытие чартеров в Турцию

В Ассоциации туроператоров России ранее отмечали, что причиной приостановки полётов могут быть выборы в этой стране.

В Кремле не комментируют возможность запрета на совершение чартерных авиарейсов в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это скорее тема правительства и Росавиации, — сказал Песков. — Это не вопрос Кремля.

Напомним, ранее авиакомпании РФ получили сообщение Росавиации о том, что может быть введён запрет на чартерные перевозки в Турцию. Отмечается, что это связано со сложной внутриполитической ситуацией в этой стране.

В АТОР ранее сообщали, что поводом для приостановки рейсов могут стать выборы в Турции.