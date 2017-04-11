За убийство пропавшей Елены Лейниеце разыскивают водителя "Яндекса. Такси"

Уроженец Таджикистана сбежал из Москвы после того, как к нему домой с обысками пришли оперативники уголовного розыска.

Мужчина пустился в бега, а полиция объявила его в розыск. Девушка пропала 19 марта, до сих пор её местонахождение не установлено. Тело Елены Лейниеце ещё не найдено, однако следователи уже возбудили дело по статье "Убийство".

Выяснилось, что Елена Лейниеце после клуба поймала машину — она уехала с Чистопрудного бульвара на автомобиле "Мицубиси-Лансер". Позже машину задержали, за рулём был отец подозреваемого. Как выяснилось, уроженец Таджикистана в эту ночь работал по системе "Яндекс. Такси" — он официально является водителем одного из таксопарков, которые работают в системе агрегатора, однако сама пострадавшая не вызывала машину через сервис "Яндекс. Такси".

Примечательно что маршрут водителя удалось отследить тоже благодаря агрегатору "Яндекс. Такси": мужчина в ту ночь пользовался этим приложением для приёма заказов.

В автомобиле подозреваемого были найдены следы крови, сейчас проводится экспертиза ДНК. Следователи подозревают, что девушку таксист убил. Именно этим объясняется бегство мужчины.