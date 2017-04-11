Гройсман отказался выдвигаться в президенты Украины в 2019 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается принимать участие в президентских выборах в качестве одного из кандидатов. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам года работы правительства.
У меня есть сенсационное сообщение: в 2019 году я буду принимать участие в президентских выборах как все граждане Украины — приду и проголосую за кандидата в президенты. Других намерений у меня нет, я об этом говорил и сегодня хочу это подчеркнуть
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Фото: © РИА Новости
Ранее Владимир Гройсман заявил, что нынешний президент Пётр Порошенко выступает против национальных интересов страны.
Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
Напомним, Верховная рада избрала Владимира Гройсмана премьером страны после отставки Арсения Яценюка в апреле прошлого года. За кандидатуру Гройсмана проголосовало 257 парламентариев.
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