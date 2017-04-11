Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 77 лет

Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что этот показатель близок к восточноевропейским странам.

Средняя продолжительность жизни москвичей в 2016 году повысилась до 77 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

— Сфера здравоохранения в Москве демонстрирует определённые успехи: в прошедшем году продолжительность жизни москвичей увеличилась до 77 лет. Это хороший показатель, близкий к восточноевропейским странам, — сказал Собянин.

Мэр также подчеркнул, что московское здравоохранение также демонстрирует позитивные изменения в сфере детской, младенческой и материнской смертности.

Отметим, что в 2015 году средняя продолжительность жизни москвичей составила 76 лет.