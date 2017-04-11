Деньги или ВИЧ! Грабитель нападает на офисы займов, угрожая шприцем

Злоумышленник уже в третий раз за полгода грабит микрокредитную организацию по одному и тому же сценарию.

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области разыскивают серийного грабителя, нападавшего на офисы микрозаймов со шприцем, в котором содержится похожая на кровь жидкость. Как рассказал источник Лайфа, один из таких случаев зарегистрирован 6 апреля. Мужчина, угрожая заразить сотрудников ВИЧ, заставил их отдать имеющиеся в кассе денежные средства. Он унёс с собой около 14 тысяч рублей.

— Один и тот же персонаж уже трижды совершал налёт на офисы нашей фирмы с одним и тем же сценарием. Мы уже его замечаем не в первый раз. Несколькими днями ранее было совершено ограбление офиса в соседнем городе. Налётчик также использовал шприц с жидкостью бурого цвета и применял угрозы заражения ВИЧ-инфекцией. Ходит по нашим офисам как к себе домой уже, — возмутились сотрудники фирмы микрозаймов.

В конце прошлого года похожий на этого злоумышленника мужчина совершил нападение на другой нижегородский офис той же фирмы.