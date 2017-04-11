В Италии на винной выставке Vinitaly у россиян изъяли крымскую продукцию

Все бутылки с надписью "Крым" были убраны с коллективной экспозиции РФ после жалобы Украины.

Участница винной выставки Vinitaly Дарья Ефименко рассказала Лайфу, что организаторы мероприятия попросили убрать продукцию из Крыма (она была представлена в рамках коллективной экспозиции РФ) после письменной жалобы МИД Украины. В результате были изъяты все бутылки с надписью "Крым".

В рамках винной выставки Vinitaly в Вероне крымская продукция была изъята с коллективной экспозиции РФ после жалобы МИД Украины Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

Так, Министерство иностранных дел Украины направило ноту итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из Крыма.

Отметим, на официальном сайте Vinitaly в списке участников значится Инкерманский завод марочных вин, расположенный в Севастополе.

Выставка Vinitaly проходит в Вероне с 9 по 12 апреля.

На данный момент Министерство сельского хозяйства России разбирается в ситуации.