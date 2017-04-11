Турция возвела стену на границе с Сирией длиной более 500 км

Сегодня Турция завершила возведение 556-километровой стены на границе с Сирией. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны страны.

— Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с Госуправлением по вопросам жилищного строительства в рамках проекта системы физической безопасности границы, завершено, — говорится в сообщении.

Нужно заметить, что на протяжении всей стены через каждые 300 метров возведены наблюдательные башни с автоматическими пулемётами и системой оповещения.