Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о присоединении Черногории к НАТО. Об этом сообщили государственные СМИ Черногории.

Известно также, что официальная информация о подписании документа будет опубликована сегодня поздно вечером или завтра (12 апреля) утром по американскому времени.

Напомним, 5 апреля в столице Черногории Подгорице перед зданием Минобороны страны вместе с государственным флагом был поднят флаг НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.