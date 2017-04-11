Гройсман предложил передать "Газпрому" Тимошенко в счёт долга за газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил передать "Газпрому" лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко вместо денег в случае проигрыша судебного процесса в Стокгольмском арбитраже. Слова Гройсмана цитируют украинские СМИ.

Придётся передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несёт ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Премьер-министр Украины Владимир Гройсман Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Гройсман отметил, что в случае выигрыша в суде "будет восстановлена справедливость", но в случае проигрыша стране придётся платить десятки миллиардов долларов.

— Это последствия подписания контракта Тимошенко, — отметил премьер-министр.

Напомним, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Стокгольмский арбитраж с целью взыскания долга за поставленный в 2013–2014 годах газ. В свою очередь "Нафтогаз Украины" подал встречный иск. Вынесение решения запланировано на апрель 2017 года.