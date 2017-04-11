Украинские силовики за сутки 64 раза нарушили режим прекращения огня

Обстрелам подверглись Петровский район Донецка, Саханка, Докучаевск, авдеевская промзона.

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 64 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате артиллерийских обстрелов ранен военнослужащий армии ДНР. Об этом сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

— Территорию республики обстреливали из тяжёлой артиллерии, танков, миномётов калибров 120 мм и 82 мм, БМП, БТР, зенитных установок, гранатомётов и стрелкового оружия, — отметил он.

Обстреляны Докучаевск, Саханка, районы аэропорта и авдеевской промзоны, а также Петровский район Донецка.