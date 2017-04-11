МИД: Россия и США переживают самый сложный период в отношениях

В ведомстве надеются, что ситуация изменится к лучшему после визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Нынешний период в отношениях России и США можно назвать самым сложным. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ожидания от визита главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона в Москву.

— Очевидно, что российско-американские отношения переживают самый сложный период с окончания холодной войны, — заявили в ведомстве. — Предыдущая администрация США сделала всё возможное для их обострения, стараясь искусственно ограничить рост влияния России в международных делах и санкциями подорвать наше экономическое развитие.

В ходе переговоров в российском МИД надеются обсудить последние события в Сирии. В ведомстве выразили надежду, что Вашингтон согласится на объективное расследование инцидента с химическим отравлением в провинции Идлиб. Особые надежды ведомство возлагает и на урегулирование военного конфликта на Украине.

— Вашингтон также мог бы побудить киевские власти к неукоснительному выполнению своих обязательств по минским соглашениям, что является единственным путём к урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что надеются "не на конфронтацию, а на конструктивное сотрудничество" и ждут того же от западных коллег. Госсекретарь пробудет в Москве два дня.