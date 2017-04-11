Бортников раскрыл подробности задержания пособников террориста из Петербурга

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал некоторые подробности задержания предполагаемых пособников исполнителя теракта в петербургском метро. По словам главы ведомства, в рамках расследования уголовного дела о взрыве, унёсшем жизни 14 человек, были задержаны восемь предполагаемых вербовщиков. Все они были являлись членами террористических групп, у них изъято оружие.

— В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий были задержаны восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых были задержаны в Санкт-Петербурге, два — в Москве. Все они — выходцы из Центральной Азии, — сообщил глава ФСБ.