Бортников раскрыл подробности задержания пособников террориста из Петербурга

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Бортников раскрыл подробности задержания пособников террориста из Петербурга

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Директор ФСБ Александр Бортников рассказал некоторые подробности задержания предполагаемых пособников исполнителя теракта в петербургском метро. По словам главы ведомства, в рамках расследования уголовного дела о взрыве, унёсшем жизни 14 человек, были задержаны восемь предполагаемых вербовщиков. Все они были являлись членами террористических групп, у них изъято оружие.

— В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий были задержаны восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых были задержаны в Санкт-Петербурге, два — в Москве. Все они — выходцы из Центральной Азии, — сообщил глава ФСБ.

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