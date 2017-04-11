ДНР передала Украине 14 осуждённых

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ДНР передала Украине 14 осуждённых

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Фото: ©РИА Новости

Донецкая Народная Республика в одностороннем порядке передала украинским представителям 14 осуждённых, которые изъявили желание отбывать дальнейшее наказание в исправительных учреждениях Украины. Как стало известно Лайфу, передача прошла в серой зоне в районе населённого пункта Еленовка.

— С целью реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений после подтверждения украинской стороной готовности принять заключённых нами была осуществлена передача 14 осуждённых для дальнейшего отбывания наказания на территории Украины, — сказал Лайфу управляющий делами уполномоченного по правам человека в ДНР Дмитрий Попов.

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