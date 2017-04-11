Президент Италии в Москве выступил за совместную борьбу с терроризмом

Владимир Путин, в свою очередь, посетовал, что товарооборот двух стран сильно сократился.

Президент РФ Владимир Путин провёл в Москве встречу со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Российский лидер отметил, что отношения двух стран переживают не лучшие времена.

— Но ваш визит настраивает нас на позитивный лад. Надеемся, что все сложности и недопонимания будут постепенно устраняться, мы будем входить в нормальное русло позитивного сотрудничества. Италия — наш давний надёжный партнёр, — отметил Путин.

Глава государства посетовал, что товарооборот России и Италии" рухнул" — сократился в два раза за прошлый год, однако в этом есть позитивная тенденция — рост на 30%. Президент Италии, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за тёплый приём и выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте в метро Санкт-Петербурга.

— Это лишний раз подтверждает необходимость активной совместной борьбы с терроризмом. Сотрудничество наших правоохранительных органов, спецслужб должно быть направлено на борьбу с этим злом.