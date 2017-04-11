В ООН заявили об угрозе массового голода в Африке

По данным международной организации, такая ситуация складывается в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене.

Как утверждают представители ООН, причинами возникшего риска служат засуха и военные конфликты. По данным организации, около 20 миллионов человек живут в Африке в иссушённых районах, где практически нет урожая, из-за чего голод угрожает всё большему числу людей. Особенно это бьёт по маленьким детям.

Риск массового голода стремительно растёт в четырёх странах: Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене. Представители ООН говорят, что ситуация приближается к критической отметке. По их прогнозам, если ситуация не изменится, мир ждёт новая гуманитарная катастрофа, как в 2011 году, когда от голода в Сомали погибло 260 000 человек, половина из которых — дети.