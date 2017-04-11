Путин: Визит президента Италии в Россию настраивает на позитивный лад

Россия и Италия переживают не самые лучшие времена, однако визит в российскую столицу итальянского лидера Серджо Маттареллы даёт надежду на позитивную динамику в отношениях двух государств. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, приветствуя своего итальянского коллегу.

— Очень надеемся, что все сложности, недопонимания будут постепенно устраняться и мы будем выходить в нормальное русло позитивного сотрудничества, — добавил российский лидер.

По словам Владимира Путина, Италия, ко всему прочему, является давним надёжным партнёром России. Однако при этом он напомнил, что за последние годы "товарооборот просто рухнул, сократился в два с половиной раза".

— Но всё-таки есть и позитивная тенденция: начало этого года ознаменовалось ростом более чем на 33%, — отметил Путин.