Тиллерсон заявил, что США не допустят новых случаев применения химоружия в Сирии

Госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон по итогам встречи глав МИД стран G7 заявил, что Вашингтон не допустит повторного применения химического оружия в Сирии. Слова Тиллерсона цитирует агентство Reuters.

Госсекретарь США также отметил, что американские власти не могут допустить, чтобы химическое оружие попало в руки боевиков ИГИЛ*.

Напомним, в начале апреля западные СМИ со ссылкой на неподтверждённые источники сообщили о химической атаке в провинции Идлиб, которую якобы устроили представили правительственной армии Сирии. При этом, по версии российской стороны, армия Асада нанесла удар с воздуха по позициям террористов, где и хранилось химическое оружие.

В результате в ночь с 6 на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился атаковать крылатыми ракетами "Томагавк" аэродром Шайрат. По данным агентства SANA, в результате обстрела погибли девять мирных жителей и десять военнослужащих.