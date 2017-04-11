Страны G7 не договорились о расширении санкций против России

Главы МИД стран "Большой семёрки" не согласовали введение новых санкций в отношении России и Сирии на саммите в городе Лукка (Италия). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро.

Тем не менее, по словам французского министра, все страны G7 согласились с тем, что сирийский лидер Башар Асад "не может являться частью будущего страны". Он отметил, что первым шагом к урегулированию в Сирии должно быть прекращение огня, регулируемое международным сообществом.

Отметим, источники Bloomberg в то же время утверждают, что расширение антироссийских санкций вообще не обсуждалось на саммите в Лукке.