Многодетную мать, у которой изъяли 10 приёмных детей, задержали в Москве

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Многодетную мать, у которой изъяли 10 приёмных детей, задержали в Москве

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Фото: соцсети

38-летнюю жительницу Зеленограда Светлану Дель обвиняют в неисполнении родительских обязанностей.

В Москве полиция задержала многодетную мать Светлану Дель, у которой в январе изъяли 10 приёмных детей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на собственный источник.

Дель задержана в рамках возбуждённого ранее уголовного дела по статье 156 УК РФ ("Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Напомним, в январе из семьи Дель изъяли 10 детей после того, как воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из них кровоподтёки. Выяснилось, что побои нанёс муж Светланы Михаил. В тот же день органы опеки забрали мальчика вместе с ещё девятью детьми. Позже стало известно, что некоторые из них ВИЧ-инфицированы.

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