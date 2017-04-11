В Воронеже сотрудники больницы устроили "дрифт" на реанимобилях

На территории детской областной клинической больницы водители проводили тренировку на служебных автомобилях, наворачивая круги по газону. Информация об инциденте появилась накануне вечером в соцсетях.

При этом источник Лайфа пояснил, что водители реанимобилей таким образом повышали мастерство вождения. Тренировка проводилась на действующих авто в дневное время.

— Испытания реанимобилей разрешено проводить только в дневное время. В данном случае водители проводили занятие на заросшей травой территории, не причиняя никакого ущерба, — добавил собеседник Лайфа.