В Воронеже сотрудники больницы устроили "дрифт" на реанимобилях

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В Воронеже сотрудники больницы устроили "дрифт" на реанимобилях

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Фото: VK/Типичный Воронеж

На территории детской областной клинической больницы водители проводили тренировку на служебных автомобилях, наворачивая круги по газону. Информация об инциденте появилась накануне вечером в соцсетях.

<p>Фото: VK/Типичный Воронеж</p>

При этом источник Лайфа пояснил, что водители реанимобилей таким образом повышали мастерство вождения. Тренировка проводилась на действующих авто в дневное время.

— Испытания реанимобилей разрешено проводить только в дневное время. В данном случае водители проводили занятие на заросшей травой территории, не причиняя никакого ущерба, — добавил собеседник Лайфа.

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