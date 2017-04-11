Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии

В Сирии в результате миномётного обстрела со стороны одной из группировок погибли двое российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ещё один военнослужащий ранен.
— В результате взрыва мины двое российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики, — отметили в военном ведомстве.
В Минобороны сообщили, что попавшие под обстрел были инструкторами по стрелковой подготовке и находились на подвергшейся обстрелу позиции вместе с офицером — российским военным советником. Они представлены к государственным наградам.
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