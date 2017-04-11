Главы МИД G7 заявили, что у РФ есть потенциал для разрешения конфликта в Сирии

Накануне главы МИД стран "Большой семёрки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) провели встречу в Италии.

У России есть силы для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, говорится в итоговом заявлении, появившемся по итогам заседания глав МИД G7.

— У России есть потенциал, чтобы помочь разрешить конфликт и восстановить стабильную и единую Сирию, побороть ИГИЛ* и терроризм, — говорится в заявлении.

Напомним, в ходе встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что США со своей стороны не допустят повторения химической атаки в Сирии и того, чтобы такое оружие попало в руки террористов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.