Главы МИД G7 заявили, что у РФ есть потенциал для разрешения конфликта в Сирии

У России есть силы для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии, говорится в итоговом заявлении, появившемся по итогам заседания глав МИД G7.
— У России есть потенциал, чтобы помочь разрешить конфликт и восстановить стабильную и единую Сирию, побороть ИГИЛ* и терроризм, — говорится в заявлении.
Напомним, в ходе встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что США со своей стороны не допустят повторения химической атаки в Сирии и того, чтобы такое оружие попало в руки террористов.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
- Популярные
- По времени