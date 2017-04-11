Киевляне спрашивают у Захарченко о том, как примкнуть к подполью

Как рассказал Захарченко, вопросы идут сплошным потоком. Сам он не ожидал такого ажиотажа. Но ещё больше его удивило содержание вопросов по сравнению с прямыми линиями двух предыдущих лет.
— Две основные группы вопросов такие: о создании групп сопротивления и взаимодействии с существующими, причём из самых неожиданных мест, включая Западную Украину. И вопросы о будущем, о том, как восстанавливать то, что разрушил преступный киевский режим, — сказал глава ДНР.
Он также отметил, что общение во время прямой линии — довольно интересный и важный процесс. Захарченко подчеркнул, что несколько вопросов были присланы от украинских журналистов.
— Это позитивный сигнал, конечно, — сказал Александр Захарченко.
Вопросы главе Донецкой Народной Республики можно задать на официальном сайте Горячей линии.
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