Киевляне спрашивают у Захарченко о том, как примкнуть к подполью

Глава ДНР рассказал Лайфу, как идёт подготовка к прямой линии с жителями Украины, которая состоится 14 апреля.

Как рассказал Захарченко, вопросы идут сплошным потоком. Сам он не ожидал такого ажиотажа. Но ещё больше его удивило содержание вопросов по сравнению с прямыми линиями двух предыдущих лет.

— Две основные группы вопросов такие: о создании групп сопротивления и взаимодействии с существующими, причём из самых неожиданных мест, включая Западную Украину. И вопросы о будущем, о том, как восстанавливать то, что разрушил преступный киевский режим, — сказал глава ДНР.

Он также отметил, что общение во время прямой линии — довольно интересный и важный процесс. Захарченко подчеркнул, что несколько вопросов были присланы от украинских журналистов.

— Это позитивный сигнал, конечно, — сказал Александр Захарченко.

Вопросы главе Донецкой Народной Республики можно задать на официальном сайте Горячей линии.