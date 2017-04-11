Тиллерсон предложил России выбирать между США и Сирией

По его мнению, союзничество с Дамаском и Тегераном не служит долгосрочным интересам Москвы.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон выступил с ультиматумом, предложив России выбирать между сотрудничеством с США и международной коалицией с одной стороны и с Сирией и Ираном с другой. Об этом сообщает агентство Associated Press.

— Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью такого будущего и играть в нём важную роль, — сказал глава Госдепа. — Или Россия может сохранить союз с группировкой, которая, как мы считаем, не будет случить интересам России в длительной перспективе.

Напомним, сегодня начинается визит Рекса Тиллерсона в Москву. В Россию он прибыл из Италии, где принял участие в совете глав МИД "Большой семёрки".