У семьи полковника Захарченко нашли ещё три квартиры в элитных ЖК Москвы

Но и это не всё: много недвижимости на десятки миллионов рублей выявлено в Ростове-на-Дону.

Неиссякаемые активы в виде жилой и нежилой недвижимости оказались у членов семьи Дмитрия Захарченко. Общая стоимость новой найденной недвижимости в Москве и в Ростове-на-Дону превысила 210 миллионов рублей. Следователям удалось найти в Москве ещё три квартиры в элитных жилых комплексах на 150 миллионов рублей, а также два гаража.

В Ростовской области сотрудникам СКР удалось отыскать элитные квартиры и коммерческую недвижимость на 65 миллионов рублей. Столичная недвижимость была куплена в излюбленных районах семьи полковника — на юго-западе, западе и в центре столицы.

По данным Лайфа, речь идёт о ещё одной квартире площадью 100 квадратных метров в ЖК "Шуваловский" на Мичуринском проспекте на пятом этаже. К квартире семья купила и два места для автомобилей. Новая недвижимость в "Шуваловском" оценена в 55 миллионов рублей.

Неподалёку сестра Дмитрия Захарченко — Ирина Разгонова — купила квартиру в ЖК "Фортепиано" на Ленинском проспекте. 130 квадратных метров, расположенных также на пятом этаже, оцениваются в 70 миллионов рублей. Разгонова также приобрела квартиру в ЖК "Крутицкая набережная" на левом берегу Москвы-реки в Таганском районе столицы. Там 77 квадратных метров стоят примерно 30 миллионов рублей. Примечательно, что все квартиры семья покупает на пятом этаже.

А вот в Ростове-на-Дону следователи нашли целую автостоянку площадью 1500 квадратных метров, принадлежащую также сестре полковника Захарченко. Объект расположен на проспекте Чехова и оценивается примерно на 25 миллионов рублей. Разгонова приобрела и коммерческую недвижимость также в центре Ростова-на-Дону. Цокольный этаж женщина выкупила в офисном здании. Эта недвижимость оценивается примерно в 15 миллионов рублей.

Помимо этого, следователи нашли ещё одну квартиру семьи Захарченко на Промежуточной улице в Ростове-на Дону. Там жилье семьи оценивается в 8 миллионов рублей.

Напомним, замруководителя управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября. Ему было предъявлено обвинение по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной деятельности следователя". После проведённых обысков у полковника нашли и изъяли более 8 млрд рублей в иностранной валюте.