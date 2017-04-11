Захарченко: Донецк украсят 2 миллиона роз

В Донецке планируют высадить два миллиона роз. Об этом сегодня заявил глава ДНР Александр Захарченко.

— Донецк — это "город миллиона роз", но мы планируем увеличить их количество до двух миллионов, — отметил Александр Захарченко, высаживая новые растения в Петровском районе на западе Донецка.

Отметим, город и ранее славился своими розами. Несмотря на боевые действия, коммунальные службы продолжают обустраивать клумбы. В настоящее время в столице самопровозглашённой ДНР высажено уже порядка 1 млн 200 тыс. кустов роз.